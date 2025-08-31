Julia Roberts'ın deniz taksideki sevgi gösterisi

Julia Roberts, Venedik Film Festivali'ndeki kırmızı halının yıldızı olarak parlamasının ardından oteline dönüş yolculuğunda yalnız değildi. 57 yaşındaki oyuncu, deniz taksisiyle yolculuğunda, 56 yaşındaki eşi Danny Moder ile birlikteydi.

Eşiyle fotoğrafını nadiren paylaşan Julia Roberts, eşine sarılmış halde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada hayranlarına gösterdi.

Oscar ödüllü oyuncu, romantik karenin altına sadece "Venedik" şeklinde bir başlık yazmayı tercih etti.

Fotoğrafta Julia Roberts, ayakkabılarını çıkarmış ve yüzü görüntü yönetmeni eşinin göğsüne gömülmüş bir şekilde taksinin koltuğunda yatarken görülüyor.

Julia Roberts'ın milyonlarca hayranı, çifti birlikte gösteren bu nadir paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve çoğu kalp işaretiyle karşılık verdi.

Julia Roberts ve Danny Moder, 2000'de 'The Mexican' filminin setinde tanışmıştı. İkili, 4 Temmuz 2002'de evlendi.

Danny Moder, o dönem ilk eşi makyaj sanatçısı Vera Steimberg ile evliydi ancak ayrı yaşıyorlardı. Steimberg, bir süre boşanma belgesini imzalamaya isteksizdi. Ne var ki Haziran 2002'de boşanma gerçekleşti ve Roberts ile Moder ikilisi kısa süre sonra evlendi. Çiftin üç çocuğu oldu.

İkizleri; Hazel ve Phinneaus 20 yaşında, oğulları Henry ise 18 yaşında. Çocukların hepsi şu anda üniversitede eğitim alıyor. Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali kırmızı halısında ekip arkadaşlarıyla birlikte poz verdi