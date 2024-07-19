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        Haberler Müzik 'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

        'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

        50 yıllık efsane grup 'Judas Priest', BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da bir konser verecek. 'Judas Priest' ilk kez Türk hayranları için çalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:35
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          1969'da Birmingham, İngiltere'de kurulan, 50 yılı aşkındır müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, 'Invincible Shield Tour Europe' turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da bir konser verecek.

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          YENİ ŞARKILAR CANLI OLARAK İLK KEZ BU KONSERDE

          Küresel arenada yıllara meydan okuyan efsane grup Judas Priest, 24 Temmuz'da İstanbul Bonus Parkorman'da gerçekleşecek konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri 'Invincible Shield'dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çalacaklar.

        • 3

          GRUP TÜRK HAYRANLARINA VIDEOLU MESAJ GÖNDERMİŞTİ

          'Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için geçtiğimiz haftalarda gönderdiği videoda 24 Temmuz’da Bonus Parkorman'da gerçekleşecek konserlerini şu sözleriyle duyurmuştu; "Uzun zamandır Türkiye'de çalmadığımız için geri dönüyor olmaktan çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimizi, yeni albümümüz Invincible Shield'den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz'da İstanbul'da görüşmek üzere."

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          Tarihi bir ana şahit olmak için bu efsane konseri kaçırmayın. 'Judas Priest', 24 Temmuz'da Bonus Parkorman, İstanbul'da.

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