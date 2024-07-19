'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

GRUP TÜRK HAYRANLARINA VIDEOLU MESAJ GÖNDERMİŞTİ

'Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için geçtiğimiz haftalarda gönderdiği videoda 24 Temmuz’da Bonus Parkorman'da gerçekleşecek konserlerini şu sözleriyle duyurmuştu; "Uzun zamandır Türkiye'de çalmadığımız için geri dönüyor olmaktan çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimizi, yeni albümümüz Invincible Shield'den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz'da İstanbul'da görüşmek üzere."