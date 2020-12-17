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Judaica ne demektir?

Judaica ne demek, judaica tanımı ve anlamı nedir, judaica örnek anlatımı nasıldır, judaica kelimelerinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

17.12.2020 - 05:56 | Güncelleme: ABONE OL
Judaica ne demektir?

Judaica Tanımı:

Judaica kelimesinin anlamı Musevi olarak tanımlanır. Latince, kelimenin tam anlamıyla Yahudi meseleleri demektir. Çoğu zaman, Yahudi yaşamında ve Yahudi tören sanatında ritüel amaçlı kullanılan çeşitli nesnelere atıfta bulunur. Judaica, Yahudiler tarafından kullanılan nesneler için genel bir kelimedir. Üç kategoriye ayrılabilir: dini kıyafetler; dini nesneler; Musevilik ile ilgili hediyeler.

Judaica Örnek Anlatımı:

Judaica mağazaları çok çeşitli Yarmulke, Tzitzit, Tallit ve Tefillin taşıyor. Bu eşyalar çoğunlukla gözlemci Yahudiler için kullanılıyor. Yahudi inancını ve dinini gerçekten uygulayan Yahudiler, Ortodoks Yahudiler, Judaica’nın dini giysilerini günlük veya sürekli olarak giymeleri gerekiyor.

Bir Yarmulke (Kippah, skullcap) nasıl yapılmalı, özel bir Yahudi yasalarına sahip değil, Yarmulkes’u her şekil, boyut, renk ve stilde bulabilirsiniz. Birçok insan kendi isimleri veya başka bir deyimle yarmulkes olduklarını kişiselleştirir. Yahudi bölgelerinde birçok Judaica mağazası ve bulunacak birçok internette Judaica mağazası vardır.

Judaica mücevherleri, Judaica düğün hediyeleri, Musevi duvar nimetleri, Musevi gümüş şamdanlar, Musevi minyatürleri, Musevi kitaplar ve çok daha fazlası var. Herhangi bir Judaica mağazasında veya internette Judaica mağazasında bulunan binlerce dini eser vardır.

Judaica Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • İsteğine uygun olan judaica mücevherlerini satın aldım ve sana çok yakışacağını düşünüyorum.
  • Judaica eşyalarına ihtiyacın olduğunu bilmiyordum.
  • Yapacağımız tören için judaica malzemelerinden bazıları gerekiyor.

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