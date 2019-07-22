Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Juan Jesus'tan ilginç bir açıklama geldi.

28 yaşındaki futbolcu, adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından verdiği cevapta, "Şakalara başladık mı hemen? Ben Roma'nın oyuncusuyum ve her zaman da Roma'nın oyuncusu olacağım." dedi.

Sporx'te yer alan habere göre Brezilyalı stoper, 2017 yılında Inter'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutmuştu.