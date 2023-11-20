Joss Ackland yaşamını yitirdi

"EN YETENEKLİ AKTÖRLERDEN BİRİ OLARAK HATIRLANACAK"



Ünlü oyuncunun ailesi, "Kendine özgü sesi ve hükmedici varlığıyla rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet getirdi. İngiltere'nin en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacaktır" şeklinde konuştu.