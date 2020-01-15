Dünya Boks Birliği (WBA),Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçının yapılacağı aday kentler arasında İstanbul'un da bulunduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Joshua ve Pulev’in ekipleri, mayıs ayında düzenlenmesi planlanan müsabakaya ilişkin detayları görüşmek için ek süre talep etti.

Karşılaşmanın, yüksek ihtimalle İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Londra ekibi Tottenham'ın maçlarını oynadığı statta yapılacağı, diğer aday kentler arasında ise İstanbul ile Suudi Arabistan'dan bir şehrin bulunduğu iddia edildi.

Geçen yılın haziran ayında Andy Ruiz'e kaybettiği WBA, WBO ve IBF unvanlarını, aralık ayında geri alan Joshua'nın, 23 galibiyet, 1 mağlubiyet, Pulev'in de 28 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.