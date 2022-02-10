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Joseph Baena: Babam (Arnold Schwarzenegger) eski kafalı!

Joseph Baena: Babam eski kafalı!

Arnold Schwarzenegger'in Mildred Baena ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, açıklamalarda bulundu. Baena, "Babam eski kafalı bir adam. Sadakaya inanmıyor. Çok çalışmanın karşılığını aldığına inanıyor, ben de öyle!" ifadelerini kullandı

10.02.2022 - 15:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Usta aktör Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver ile evli olduğu dönemde Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu. İkilinin yasak aşkı sonucunda Joseph Baena dünyaya gelmişti.

    Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca Joseph Baena'ya söylenmemişti. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yapmıştı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrenmişti. Bu gerçek uzun süre magazin gündeminde yer etmişti.

  • Her ne kadar babası Hollywood'un en nüfuzlu kişilerinden biri sayılan Arnold Schwarzenegger olsa da Joseph Baena, onun soyadını kullanmıyor.

    Vücut geliştirmeci ve oyuncu olarak kariyer yapan Baena, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Gözlerden uzakta bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Baena, "Men's Health"e röportaj verdi.

    Hakkında bilinmeyenleri açıklayan Joseph Baena, kendisine birçok kapıyı açacak olan "Schwarzenegger" soyadını da neden kullanmadığını anlattı.

  • "BABAM ESKİ KAFALI!"

    Baena, "Benim babam (Arnold Schwarzenegger) eski kafalı bir adam. Sadakaya inanmıyor. Çok çalışmanın karşılığını aldığına inanıyor, ben de öyle!" dedi.

    Joseph Baena, sözlerini, "Ben 'Onur' kelimesini seviyorum. Babamın bağlantılarını kullanırsam ya da ondan iyilik istersek, bu bana nasıl bir 'Onur' kazandıracak?" şeklinde sürdürdü.

  • "KİMSE KİM OLDUĞUMU BİLMİYOR"

    Baena, "Seçmelere gittiğimde kim olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü soyadım babamla aynı değil." ifadelerini kullandı.

    Arnold Schwarzenegger'ın oğlu, Baena'nın da üvey kardeşi olan Patrick Schwarzenegger de gösteri dünyasında kariyer yapıyor. O ise Joseph Baena'nın aksine soyadı sayesinde kariyerinde daha hızlı adımlarla ilerliyor.

  • Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki gibi bir fiziksel görünüme sahip olan Baena, tüm yaşananlara rağmen yine de babasıyla görüşüyor.

    Oyunculuk konusunda babasından nasihatler aldığını da ifade eden Joseph Baena, Eric Morris ile işbirliği yaptığını da anlattı.

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