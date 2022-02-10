Her ne kadar babası Hollywood'un en nüfuzlu kişilerinden biri sayılan Arnold Schwarzenegger olsa da Joseph Baena, onun soyadını kullanmıyor.

Vücut geliştirmeci ve oyuncu olarak kariyer yapan Baena, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Gözlerden uzakta bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Baena, "Men's Health"e röportaj verdi.

Hakkında bilinmeyenleri açıklayan Joseph Baena, kendisine birçok kapıyı açacak olan "Schwarzenegger" soyadını da neden kullanmadığını anlattı.