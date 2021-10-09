Josef'e talip var!

Beşiktaş'ın dinamosu Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak isterken Sambacı'ya ülkesinden talip olduğu ortaya çıktı. Brezilya basınına göre başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçtiği ileri sürülürken tecrübeli oyuncunun öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor.