Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, Göztepe mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Josef de Souza'yı 2 resmi müsabakadan men etti. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Adis Jahovic ise 1 resmi maçtan men edildi.

Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftarların neden olduğu saha olayları, yayın talimatına aykırı eylemi ve akreditasyon sisteminin işletilmemesi gerekçeleriyle toplam 517 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Yukatel Kayserispor'a 32 bin lira, İttifak Holding Konyaspor'a 96 bin lira, Göztepe'ye 194 bin lira, Fenerbahçe'ye de 32 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan, Kayserispor, Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.