İHA

Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü maçının ardından gördüğü kırmızı kartın ve aldığı 1 maçlık cezanın haksız olduğunu savundu. Josef, düzenlenen basın toplantısında gözyaşı döktü.

Siyah-beyazlı kulüp, Josef'in MKE Ankaragücü ile oynanan maçtan sonra çıkan olayda takım arkadaşına saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmesi ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) söz konusu kartın iptali için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Josef'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Engin Baltacı, "MKE Ankaragücü maçından sonra daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelmek isterdik. Ancak öyle bir pozisyonda bir araya gelmedik. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum." diyerek sözü Josef'e bıraktı.

Tecrübeli oyuncu ise sözlerine, "Kulüp başkanıma, camiamıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde bana gösterdikleri destek benim için çok şey ifade ediyor." diyerek başladı.

Çok zor ve üzücü bir hafta yaşadığını aktaran Josef, "Uzun süre sahalardan uzak kalmıştım. İlk 4 maçta takımımın yanında değildim. Gece gündüz çalışarak takımıma destek olmak için normalden de erkenden sürede sahalara döndüm. Takımıma yardımcı oldum. Maç içinde hakeme de yardımcı oldum. Müsabakadan sonra malum olaylar yaşandı. O esnada normal davranmama rağmen kırmızı kart gördüm ve bir maç ceza aldım. Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen cezanın normal olmadığını ileri süren 33 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Hayatta bazen söylediklerinizden çok yaptıklarınız çok şey ifade eder. Ben de yaptıklarımla karakterimi gösteririm. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonunda hocaların, başkanların ve kaptanların olduğu bir toplantı yapıldı. Birlik, beraberlik ve şiddete karşı mesajları verildi. Bu çok doğruydu. Geçen haftaki maçta takım arkadaşlarım ve hakeme yardımcı oldum, onları korudum. Bunun sonunda haksız bir ceza aldım. Bu cezanın 1 maç olması çok önemli değil. Ben, 4-5 haftadan beri takımdan uzağım ama neden böyle bir ceza verildiği mesele. Orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Arkadaşlarımı koruduğumu biliyorum. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Bundan dolayı da çok üzgünüm."

Josef de Souza, sahaya giren taraftarın takım arkadaşları Salih Uçan ve Cenk Tosun'u ya da karşılaşmanın hakemlerini sakatlayabileceğini veya yaralayabilme ihtimalinin olduğunu belirterek, "Sahada kötü bir olay yaşandı. Sahaya giren taraftar Cenk'i, Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onlara zarar verecek, yaralayacak bir alet olsaydı, sahadaki herhangi biri yaralansaydı insanlar bana yine 1 maç mı ceza vereceklerdi? Bu cezanın ne kadar yanlış olduğunu tartışmaya gerek yok. Milli oyuncular Cenk ya da Salih'in futbol oynamasını engelleyecek bir şey olsaydı gerçekten şu an Josef'in cezası mı konuşulacaktı? Bu tür durumlar da bu şekilde cezalandırılması maalesef Türk futbolunun imajına zarar veriyor." diye konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu, TFF Tahkim Kurulunun duruşmalı savunma isteğini geri çevirmesinin de kendisini çok üzdüğünü aktardı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ailesiyle Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Josef, yaşananlardan sonra güvensizlik hissettiklerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Bu cezanın adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek." diyen Josef, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemle yaşanan olay ve buna verilen reaksiyon yüzünden, bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı. Rakibimize verilen ceza ortada. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren, kendimi futbolcu ve insan olarak tamamlamamı sağlayan ülke. Türk insanını çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri her şeyi içimden gelerek yaşıyorum, çok mutluyum. Bu olayın yaşanması ve adaletsizlik yüzünden endişe ve üzüntü yaşıyorum. Burada çok büyük hayallerim var. Türk futbolunda daha farklı şeyler yapmakla ilgili plan ve hayallerim var. Bundan vazgeçmeyeceğim ama ben buraya karşı büyük bir sevgi beslerken bunların yaşanması duygusal olarak beni ve ailemi üzüyor. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, Türk insanını ve futbolunu çok seviyorum. Tüm bunlara rağmen burada devam etmek için elimden geleni yapacağım."

Türkiye'de 6 sezon geçirdiğini belirten Josef, "Türkiye'de sadece 2 kez kırmızı kart görerek oyundan atıldım. İkisi de Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla oldu. Sahada kasti olarak rakibine şiddet uygulayan bir futbolcu değilim. Benim Türkiye'de çalıştığım tüm hocalar ve takım arkadaşlarım bana karşı iyi düşüncelere sahip. Sahada futbolu ön plana çıkaran biriyim. Bu durumların bu karakterimin önüne geçmesine izin vermek istemiyorum. Sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen bir oyuncuyum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığım var." diyerek sözlerini tamamladı.

Josef'in ağlamasının ardından sözü alan Baltacı, "Beşiktaş için terini son damlasına kadar döktüğünü biliyoruz. Bugün gözyaşı döktüğünü de gördük. Hayallerini gerçekleştirme çabanda Beşiktaş ailen hep yanında olacak. Yanaklarından öpüyorum sevgili kardeşim. Teşekkür ediyorum." dedi.

Engin Baltacı, basın toplantısından ayrılan Josef de Souza'yı sarılarak uğurladı.

BALTACI: KRONİKEŞMEYE YÜZ TUTAN HAKSIZLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, TFF ve kurullarında kendilerine yönelik kronikleşen haksızlıklar yapıldığını savundu.

Siyah-beyazlı kulübün hukuktan sorumlu yöneticisi, Josef'in ayrılmasından sonra toplantıya devam etti.

Kurulların değişmesine rağmen haksızlıkların devam ettiğini iddia eden Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan haksızlıklar devam ediyor. Federasyonun ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz. Beşiktaş camiasına yönelik haksızlıklar kronikleşirken biz, 'Federasyon ve kurulları daha yenidir, alışırlar, öğrenirler.' gibi bir zamanı tanıma hakkını görmüyoruz. Kurullar değişiyor ama değişim kökten olmadığı, kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar aynı şekilde devam ediyor. Biz Beşiktaşlıyız. Standart, hakkaniyet, adalet istiyoruz. Sadece Beşiktaş için değil bütün futbol dünyası için istiyoruz." diye konuştu.

Baltacı, Josef'in kırmızı kartı için duruşmalı yargılama istediklerini ancak bunun kabul edilmediği belirtti.

MKE Ankaragücü maçından sonra yaşanan olayları toplantı salonundaki ekranlara yansıyan fotoğraflarla anlatan Engin Baltacı, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın Josef'e kırmızı kart çıkarmadığını ancak maçtan sonra yetkilileri odasına davet ederek Brezilyalı oyuncuyu ihraç ettiğini ilettiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, hakem raporunun yanı sıra TFF Hukuk Müşavirliğinin sevki, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulunun yaptığı yargılamaları eleştirdi.

HAKEM ATAMALARINA TEPKİ

Engin Baltacı, TFF Merkez Hakem Kurulunun yapay zeka ve algoritma yardımıyla yaptığı hakem atamalarına tepki gösterdi.

Ligin 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Medipol Başakşehir maçına Halil Umut Meler'in verilmesini eleştiren Baltacı, şunları kaydetti:

"Ligin ilk 5 haftasındayız, biz iki kez hakem gadrine uğradık. Nasıl bir algoritma ve yapay zekaysa Alanyaspor-Beşiktaş maçına atanan hakemin performansı belli değil. En üst düzey hakem performansı değil. Sonra Mete Kalkavan'ın kırmızı kart tebliği, şimdi de Başakşehir maçına Halil Umut Meler'in atanması. Kaptanımın bu hafta takımında yer alamaması kime yarıyor? 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem, hangi algoritmanın hangi tespitiyle ve hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı? Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım? Bu hakem ayrıca bir meydan okumayla daha önce üst üste 2 maçımıza atandı. Bu maçta yaşanabilecekleri camiama nasıl anlatacağım? Futbolda şiddeti, şiddetin teröre dönüşmesini nasıl önleyeceğiz? Kurullar değiştirildi ama futbolun ruhundan anlamayanların çoğunlukta olduğu kurullar oluşturdu. Şimdi esası şekle feda ettiniz. Ortada kırmızı kartı gerektiren bir eylem yok ama kırmızı kart var. Benim futbolcum kaptanlığının gereğini yapmasa, Cenk Tosun, Salih Uçan veya hakem Mete Kalkavan 5-6 haftayı kaçıracak şekilde yaralanmıştı."

Kurulların adaletli davranması gerektiğini dile getiren Baltacı, "Sürekli saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz. Ancak bize yönelik saldırılar ve haksızlıklar arttıkça sesimiz yükselecektir. Kibar duruyorsak, yumuşak başlı duruyorsak uysal koyun değiliz. Gerçekler karşısında susmayız." diye konuştu.

Taraftarlarını maçlarda olay çıkarmaması için uyaran Engin Baltacı, "Pazartesi günü önemli bir maç oynayacağız. Benim camiam bir gecede 300 bin tweet atacak kadar büyük bir camiadır. Haksızlıklar karşısında bu tutumlarını devam ettireceklerdir. Ancak tweet atsınlar, yabancı madde atmasınlar, küfür etmesinler, başkalarının kötü davranışlarını örnek almasınlar. Sahadaki takımlarını desteklesinler ve diğer konuları bize bıraksınlar. Biz hallederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM LİGDE KALAMAM"

Basın toplantısının ardından bir de sosyal medya paylaşımı yapan Josef de Souza, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.