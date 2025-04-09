Jose Mourinho'ya Nişantaşı’nda yoğun ilgi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlük görevini üstlenerek Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; 62 yaşındaki Jose Mourinho, Nişantaşı sokaklarında yürürken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yolda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Jose Mourinho, onlarla tek tek fotoğraf çektirdikten sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.