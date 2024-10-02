Jose Mourinho: Ligde zor şartlar var!

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile karşılaşacakları maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"TWENTE ÇOK İYİ TAKIM" "Güçlü yönleri takım olmaları. Takım halinde oynuyorlar. Bunun çalışmalarını görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM" "Ben diğer çalıştığım kulüpleri yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ile Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmak arasında hiçbir fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım."

"TÜRK İNSANI NE DEMEK İSTEDİĞİMİ GAYET İYİ ANLIYOR" "20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2 yıl önce de Roma'yla Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe'de hırsları olan bir kulüp. Ben içimde aynı ateşi aynı hırsı hissediyorum. Dış görünüşüm dışında değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak istiyor. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ligde zor şartlar var. Bu garip formatta(Avrupa Ligi) iyi ve kötü şeyler var. İyi şeylerden biri artık Şampiyonlar Ligi'nden bu turnuvaya takım gelmiyor. Biz ilk etabı geçmeyi umuyoruz."

"BENİMLE ALAKASI YOK" "Hollanda takımlarına karşı geçmişte sık sık kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Bunun benimle alakası yok, takımların potansiyeliyle alakası var. Hollanda takımlarına karşı oynamış olduğum maçlar zordu. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız bu durumdan memnun değilim. Sadece havaalanı bile 1 saat uzaklıkta, bu bile bir zorluk. Hollanda takımları belli bir dozda pragmatizme sahip. Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim."