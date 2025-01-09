Jose Mourinho, Galatasaray maçındaki pozisyonu paylaştı: Umarım iyisindir...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray - Başakşehir maçından bir pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho, Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." ifadelerini kullandı.
İşte Mourinho'nun paylaşımı:
CRESPO: HAKEM BUNUN FUTBOL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR!
Miguel Crespo da Mourinho'nun ardından söz konusu pozisyonu paylaşıp: "Hakem, bunun futbol olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.