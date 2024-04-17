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        Haberler Spor Futbol Jose Mendilibar: “Hedefimiz tur atlamak” - Futbol Haberleri

        Jose Mendilibar: “Hedefimiz tur atlamak”

        Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:25
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        "Hedefimiz tur atlamak"
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        Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak.

        Karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, “İlk maçtaki gibi iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mendilibar, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" diye konuştu.

        "İLK MAÇTAKİ PENALTI ÇOK TALİHSİZDİ"

        Oyun planlarında büyük değişiklikler yapmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi çok etkiledi."

        Mental yorgunluk ve fiziki yorgunlukla ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam, “Tecrübe genç olduğun zaman sende yoktur. İçindeki hisler farklıdır. Fakat tecrübenin verdiği bilgi, ilk zamanki heyecanla birleştiğinde, her iki anlamda yorgunluktan uzak takımla çıkacağız” dedi.

        "EN İYİ ANTRENMAN MAÇTIR"

        Oyuncularına kendilerine güvenmesi tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren 63 yaşındaki teknik adam, "Türkiye ligini takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır" diyerek sözlerini noktaladı.

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