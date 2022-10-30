Jorge Jesus rekor kırdı!

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Michy Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta Sarı-Lacivertliler İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Ligde ise üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, geride kalan 11 hafta sonunda 34 gol attı. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3.1 gol ortalamasına ulaştı. Jorge Jesus ise bu istatistikle tarihe geçti.

Opta'nın paylaştığı verilere göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

Fenerbahçe, 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı.