Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için dünyaca ünlü bir teknik adamı göreve getirmek isteyen sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'u getiriyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Lizbon'da görüştüğü Portekizli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. İşin artık resmi prosedürleri tamamlamaya kaldığı öğrenilirken resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Jorge Jesus'un duyurulması için geri sayıma geçildi.
Kanarya'da şu anda görevde olan İsmail Kartal ile devam edilebileceği de konuşulurken, Joachim Löw ile de uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Fenerbahçe yönetimi son olarak Jorge Jesus'ta karar kıldı.
JORGE JESUS KİMDİR?
67 yaşındaki Jesus, Benfica'da başardıklarıyla adını dünyaya tanıttı. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.
Benfica'nın ardından olaylı bir şekilde ezeli rakip Sporting'in başına geçti. Burada geçirdiği 3 sezonda ligde 1 2.'lik, 2 kez de 3.'lük yaşadı. 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ile macerayı tamamladı.
Sporting'in ardından rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Temmuz 2018'de gittiği Al-Hilal Riyad'dan Ocak 2019'da ayrıldı. Burada bir Süper Kupa şampiyonluğu aldı.
Haziran 2019'da Brezilya ekibi Flamengo'ya giden Jesus, burada kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. 50 maçta 2.42 gibi bir puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kazanmadık kupa bırakmadı. Ligde, kupada, süper kupada şampiyon oldu. Güney Amerika'nın en büyük turnuvası olan Libertadores'i 38 yıl sonra Flamengo'nun müzesine getirdi. Libertadores şampiyonu ile kıtanın 2. büyük turnuvası Sudamericana'nın kazananını karşı karşıya getiren Recopa Sudamericana'yı da kazandı.
2020 yazında Brezilya ekibine veda eden Jesus, Benfica'ya döndü. İlk sezonunu 3. olarak tamamladı, 2. sezonda ilk 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken Aralık 2021'de görevine son verildi.
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