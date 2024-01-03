Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü yönetmen Jonathan Glazer: Oraya gitmekten hep korkmuştum - Magazin haberleri

        Jonathan Glazer: Oraya gitmekten hep korkmuştum

        'Derinin Altında'dan 10 yıl sonra ilk filmini çeken yönetmen Jonathan Glazer, sürecin en zor kısmını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jonathan Glazer'ın büyük beğeni toplayan 'Derinin Altında'dan (Under The Skin) sonra yeni bir film çekmesi 10 yıl sürdü. Ama bu uzun ara Glazer'a daha da tüyler ürpertici bir hikâye için insanlık tarihini inceleme fırsatı verdi.

          Jonathan Glazer'ın övgüyle karşılanan Holokost draması 'The Zone of Interest', Auschwitz kumandanı 'Rudolf Höss'ün eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla toplama kampının hemen yanındaki muhteşem evlerinde sürdüğü rüya gibi yaşamı merkeze alıyordu.

        • 2

          "SÜRECİN EN ZOR ADIMLARINDAN BİRİYDİ"

          Jonathan Glazer'ın kendine özgü tarzıyla kötülüğün sıradanlığına kan donduran bir bakış sunan film, yıllar süren titiz bir araştırmanın ardından çekildi.

          Jonathan Glazer, 'Rolling Stone'a verdiği yeni röportajda filmin uzun geliştirme sürecinden bahsetti. Yönetmen, sürecin en zor adımlarından birinin Auschwitz'deki evi ziyaret etmek olduğunu açıkladı.

        • 3

          Konuyla ilgili konuşan Jonathan Glazer, "Evi ve bahçeyi ziyaret ettim. O zamanlar olduğu gibi değil ama hâlâ var ve orada, o mekânda olmak... Beni etkileyen şey kampa olan yakınlığıydı. Ev Auschwitz'le aynı duvarı paylaşıyordu. Her şey tam orada, duvarın diğer tarafında oluyordu ve bir adamın orada yaşamış, ailesini orada yetiştirmiş olması... Bunu nasıl yaparsınız? Ne kadar karanlık bir ruh olmalı..." dedi.

        • 4

          "ZİYARETTEN KORKTUM"

          Jonathan Glazer, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nin müdürü Piotr Cywiński'yle yaptığı bir konuşmadan da bahsetti. Cywiński, yönetmeni Auschwitz seyahatine teşvik etmiş.

          Glazer, böylesine tarihi bir vahşetin yaşandığı yeri ziyaretten korktuğunu itiraf etse de bu gezinin filme ilham veren yaratıcı kıvılcımı sağladığını da belirtti.

          Yönetmen, "Aslında bana şöyle dedi; 'Bunu neden yapıyorsun? Neden bunu yapmak istiyorsun?' Ona, 'Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden buradayım' dedi. Bana Auschwitz'e gitmemi tavsiye etti. Dürüst olacağım, oraya gitmekten hep korkmuştum ama Piotr bana, 'Git ve dinle. Eğer dinlersen, öyle ya da böyle, öğreneceksin' dedi" açıklamasını yaptı.

          Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Habertürk Anasayfa