Jonathan Glazer: Oraya gitmekten hep korkmuştum
'Derinin Altında'dan 10 yıl sonra ilk filmini çeken yönetmen Jonathan Glazer, sürecin en zor kısmını anlattı
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Jonathan Glazer'ın büyük beğeni toplayan 'Derinin Altında'dan (Under The Skin) sonra yeni bir film çekmesi 10 yıl sürdü. Ama bu uzun ara Glazer'a daha da tüyler ürpertici bir hikâye için insanlık tarihini inceleme fırsatı verdi.
Jonathan Glazer'ın övgüyle karşılanan Holokost draması 'The Zone of Interest', Auschwitz kumandanı 'Rudolf Höss'ün eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla toplama kampının hemen yanındaki muhteşem evlerinde sürdüğü rüya gibi yaşamı merkeze alıyordu.
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"SÜRECİN EN ZOR ADIMLARINDAN BİRİYDİ"
Jonathan Glazer'ın kendine özgü tarzıyla kötülüğün sıradanlığına kan donduran bir bakış sunan film, yıllar süren titiz bir araştırmanın ardından çekildi.
Jonathan Glazer, 'Rolling Stone'a verdiği yeni röportajda filmin uzun geliştirme sürecinden bahsetti. Yönetmen, sürecin en zor adımlarından birinin Auschwitz'deki evi ziyaret etmek olduğunu açıkladı.
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Konuyla ilgili konuşan Jonathan Glazer, "Evi ve bahçeyi ziyaret ettim. O zamanlar olduğu gibi değil ama hâlâ var ve orada, o mekânda olmak... Beni etkileyen şey kampa olan yakınlığıydı. Ev Auschwitz'le aynı duvarı paylaşıyordu. Her şey tam orada, duvarın diğer tarafında oluyordu ve bir adamın orada yaşamış, ailesini orada yetiştirmiş olması... Bunu nasıl yaparsınız? Ne kadar karanlık bir ruh olmalı..." dedi.
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"ZİYARETTEN KORKTUM"
Jonathan Glazer, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nin müdürü Piotr Cywiński'yle yaptığı bir konuşmadan da bahsetti. Cywiński, yönetmeni Auschwitz seyahatine teşvik etmiş.
Glazer, böylesine tarihi bir vahşetin yaşandığı yeri ziyaretten korktuğunu itiraf etse de bu gezinin filme ilham veren yaratıcı kıvılcımı sağladığını da belirtti.
Yönetmen, "Aslında bana şöyle dedi; 'Bunu neden yapıyorsun? Neden bunu yapmak istiyorsun?' Ona, 'Hiçbir fikrim yok. Bu yüzden buradayım' dedi. Bana Auschwitz'e gitmemi tavsiye etti. Dürüst olacağım, oraya gitmekten hep korkmuştum ama Piotr bana, 'Git ve dinle. Eğer dinlersen, öyle ya da böyle, öğreneceksin' dedi" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: AP, AA, Reuters