Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in oğlu Jack barmen oldu
Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in oğlu Jack, oyunculuk yapan kızları Lily-Rose'un aksine gözlerden uzak bir hayatı seçti, barmenlik yapmaya başladı
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Johnny Depp'in 22 yaşındaki oğlu Jack Depp'in babasının şöhretinden çok uzak bir hayat seçtiği ortaya çıktı.
Jack Depp'in Paris'in Bastille semtindeki popüler bir Lübnan restoranında barmenlik yaptığı öğrenildi.
Jack Depp'in bir süre önce işini bıraktığını söyleyen restoran sahibi, "Jack, harika bir adam. Spot ışıklarından uzak duruyor, ama burada barın arkasında ve mutfakta çalıştı" dedi.
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Restoranın sahibi ayrıca; "Jack, iyi bir çalışandı. Birkaç ay önce ayrıldı ama gelecek yılın ilerleyen zamanlarında geri dönmesini bekliyorum. İyi personel bulmak zordur" diye ekledi.
Jack Depp, Paris sokaklarında alışveriş yaparken görüntülendi.
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Jack Depp, oyunculuk yapan 25 yaşındaki ablası Lily-Rose'un aksine gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
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Johnny Depp'in Fransız model, şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile evliliğinden olan çocukları Jack Depp ile Lily-Rose Depp, Fransa'da dünyaya geldi.
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Johnny Depp ile Vanessa Paradis, 1998 ila 2012 arasında evli kaldı.
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Johnny Depp ile Vanessa Paradis, 2012'de boşanana kadar Fransa'nın güneyinde yaşıyordu. Evlilikleri boyunca Depp, Paradis'in bazı şarkılarını yazmış, kayıtlarında gitar çalmış, kliplerini yönetmiş, albüm kapaklarını tasarlamıştı.
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