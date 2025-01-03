Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in oğlu Jack barmen oldu - magazin haberleri

        Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in oğlu Jack barmen oldu

        Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in oğlu Jack, oyunculuk yapan kızları Lily-Rose'un aksine gözlerden uzak bir hayatı seçti, barmenlik yapmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Johnny Depp'in 22 yaşındaki oğlu Jack Depp'in babasının şöhretinden çok uzak bir hayat seçtiği ortaya çıktı.

          Jack Depp'in Paris'in Bastille semtindeki popüler bir Lübnan restoranında barmenlik yaptığı öğrenildi.

          Jack Depp'in bir süre önce işini bıraktığını söyleyen restoran sahibi, "Jack, harika bir adam. Spot ışıklarından uzak duruyor, ama burada barın arkasında ve mutfakta çalıştı" dedi.

        • 2

          Restoranın sahibi ayrıca; "Jack, iyi bir çalışandı. Birkaç ay önce ayrıldı ama gelecek yılın ilerleyen zamanlarında geri dönmesini bekliyorum. İyi personel bulmak zordur" diye ekledi.

          Jack Depp, Paris sokaklarında alışveriş yaparken görüntülendi.

        • 3

          Jack Depp, oyunculuk yapan 25 yaşındaki ablası Lily-Rose'un aksine gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

        • 4

          Johnny Depp'in Fransız model, şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile evliliğinden olan çocukları Jack Depp ile Lily-Rose Depp, Fransa'da dünyaya geldi.

        • 5

          Johnny Depp ile Vanessa Paradis, 1998 ila 2012 arasında evli kaldı.

        • 6

          Johnny Depp ile Vanessa Paradis, 2012'de boşanana kadar Fransa'nın güneyinde yaşıyordu. Evlilikleri boyunca Depp, Paradis'in bazı şarkılarını yazmış, kayıtlarında gitar çalmış, kliplerini yönetmiş, albüm kapaklarını tasarlamıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa