Reuters'ın haberine göre; Depp'in avukatları, evlilikleri boyunca Heard'ün kendisini Elon Musk, James Frango ile kendi evlerinde aldattığını iddia eden belgeler sundu.

Ünlü aktör, ifadesinde zor bir ailede büyüdüğünü ve 14 yaşından beri uyuşturucu kullandığını itiraf etti.