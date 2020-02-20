Kampanyaya imza bırakan bir kişi, “Amber onu dövdü ve yalan söyledi. Onu geri getirin” derken, bir başkası şunları yazdı: "Hiçbir kurban, istismarcı muamelesi görmeyi hak etmez. Disney kurbanların karşısında değil, yanında yer alarak dik bir duruş sergilemeli."