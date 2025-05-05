John Lundstram: Bu ligdeki her deplasman zor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un oyuncularından John Lundstram, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BU LİGDEKİ DEPLASMAN ZOR"

Ligdeki her deplasmanın zor olduğunu belirten Lundstram, "Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Lundstram, ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için yaptığı açıklamada "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.