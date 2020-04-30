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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner, 2019 yılında Jonas Brothers grubunun vokalisti Joe Jonas ile dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz gün James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği The Late Late Show'a katılan Jonas, ilişkisiyle ilgili itiraflarda bulundu.
Samimi açıklamalarda bulunan Joe Jonas, evlenmeden önce Sophie Turner'ın kendisiyle randevuya çıkmak için bir şart koyduğunu itiraf etti.
"BİR ŞARTLA BENİMLE ÇIKMAYI KABUL ETTİ"
30 yaşındaki Jonas, eşinin şartını şu sözlerle açıkladı:
Sophie bana, 'Benimle çıkacaksan Harry Potter filmlerini izlemelisin' şartı koştu. Bu nedenle seriyi izledim ve bayıldım.
Geçtiğimiz aylarda Joe Jonas ile tanışma hikayelerini anlatan Sophie Turner, eşine karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta tam bir onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etmişti.
"ONDAN NEFRET EDİYORDUK"
Turner, eşiyle ilk randevusuna kendini güvende hissetmek için erkek arkadaşlarıyla gittiğini açıklamıştı.
Shophie Turner, ifadelerinde daha da aşırıya kaçarak "Ondan nefret ediyorduk" demişti.
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