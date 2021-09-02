ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil, bütün ailesi mercek altında. Milyonlarca kişinin en çok ilgisini çeken aile üyelerinden biri de Bıden'ın torunu Naomi Biden.

Neila Hunter ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hunter Biden'ın kızı Naomi, şu sıralar magazin gündeminin gündeminde ilk sırada yer alıyor.