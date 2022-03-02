Joe Biden: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin Rusya'nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya ise, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken” dedi.

Biden ayrıca, Rus petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının bir ihtimal olduğunu yineleyerek, "Her şey masada” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden Biden, "Bence bu onun kararı ve ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.