Joaquin Phoenix kimdir? sorusu 2020 Oscar töreninin ardından gündeme geldi. 2019'un en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki rolüyle, Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Joaquin Phoenix, ödülü aldığı sırada yaptığı teşekkür konuşmasıyla da öne çıktı. Joaquin Phoenix'in hayatından detaylar haberimizde.

JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

Joaquin Rafael Phoenix 28 Ekim 1974'te Porto Riko'da doğdu. Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist olan Joaquin Phoenix, Leaf Phoenix olarak da bilinir. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. Ancak daha sonra oyunculuğa geri dönmüştür. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve 2020 En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

JOAQUIN PHOENIX'İN OSCAR KONUŞMASI

2019'un en çok konuşulan filmlerinden Joker ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix teşekkür konuşması şöyle:

"Şu anda şükran doluyum. Diğer aday arkadaşlarımdan, ya da bu salondaki herhangi bir kişiden daha yukarıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı sevgiyi; film sevgisini paylaşıyoruz. Ve bu ifade şekli, bana olağanüstü bir yaşam sağladı. Onsuz şu anda nerede olurdum bilemiyorum.

"Ama bana ve bu sektördeki birçok kişiye bahşettiği en büyük lütuf, sesimizi, sessizler için kullanma olanağı oldu. Hepimizin kolektif olarak karşı karşıya olduğu rahatsız edici bazı meseleleri düşündüm.

"Zaman zaman, farklı davaların savunuculuğunu yapıyor ya da yapmak zorunda hissediyoruz. Ama ben ortak bir payda görüyorum. Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, eşcinsel hakları, yerli halkların hakları ya da hayvan hakları olsun adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz.

"Bir ülkenin, bir halkın, bir ırkın, bir cinsin, bir türün diğeri üzerinde, yaptırıma maruz kalmaksızın tahakküm kurma, onu kullanma ve kontrol altına alma hakkına karşı mücadeleden söz ediyoruz.

"Doğal dünyadan çok koptuğumuzu düşünüyorum. Birçoğumuz ben merkezci bir dünya görüşüne sahip olma suçunu işliyoruz, evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz.

"Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkansızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz.

"Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz. Çünkü bunun için bir şeyleri feda etmemiz, bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama insanlar, en iyi hallerindeyken, o kadar yaratıcı ve hünerli ki, hisleri olan tüm varlıklar ve çevrenin faydasına olacak değişim sistemlerini bulup yaşama geçirebiliriz.

"Hayatım boyunca alçağım biriydim. Bencildim. Zaman zaman zalim, çalışılması zor biri oldum. Ama bugün bu salonda olan birçok kişi bana ikinci bir şans verdiği için müteşekkirim.

"Birbirimizi desteklediğimizde en iyi halimize ulaşıyoruz. Geçmiş hatalarımız nedeniyle birbirimizi sildiğimiz değil, birbirimize büyümek için yardım ettiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Birbirimizi eğitip, kurtardığımız zamanlardan.

"17 yaşındayken kardeşim [River] şu şarkı sözlerini yazmıştı. "Sevgiyle yardıma koş, huzur peşinden gelecek."