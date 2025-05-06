Joao Felix Brezilya'ya mı gidiyor?

Milan'da kiralık olarak top koşturan Joao Felix'in geleceğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, kariyerinde beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Portekizli futbolcuyu renklerine bağlamak istyor.

HEDEF KULÜPLER DÜNYA KUPASI

Sambacı yönetimin, 25 yaşındaki hücumcuyu Haziran ayında başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'na yetiştirmek istediği belirtildi.

Transferdeki tek sorunun ise Joao Felix'in kariyerine Avrupa'da devam etmek ve kendini kanıtlamak istemesi olarak gösterildi.

TÜRK TAKIMLARIYLA ANILMIŞTI

Bugüne kadar bonservisine 195.7 milyon Euro ödenen yetenekli futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

BU SEZONKİ KARNESİ

2024/25 sezonunda hem Chelsea hem de Milan ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.