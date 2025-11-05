Habertürk
        Jim Curtis'ten Jennifer Aniston'a: Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum - magazin haberleri

        Jim Curtis'ten Jennifer Aniston'a: Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum

        Jennifer Aniston'ın birkaç gün önce aşkını sosyal medyadan resmen ilan etmesinin ardından Jim Curtis'ten de aşk dolu yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:54
        "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum"
        Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın sağlık koçu ve hipnoterapist Jim Curtis ile aşkını ilan etmesinden birkaç gün sonra, sevgilisinden aşk dolu bir yanıt geldi. Curtis, kendisinin 50'nci doğum günü kutlamasından fotoğraflar paylaşarak; "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum" diye yazdı. Fotoğraflar arasında Curtis ile 56 yaşındaki oyuncu Aniston'ın birlikte görüldüğü kareler de vardı.

        Fotoğraflardan birinde Jennifer Aniston, kollarını arkadan sevgilisine dolamış halde görülüyordu. Ünlü oyuncu, birkaç gün önce bu fotoğrafın benzerini paylaşarak; "İyi ki doğdun aşkım" mesajını yazmıştı.

        Jennifer Aniston ile Jim Curtis'in ilişki yaşadığı söylentisi, temmuz ayında İspanya'nın Mallorca adlı adasında Emmy ödüllü oyuncu Jason Bateman ile birlikte görüntülendiklerinde başlamıştı. Çift, ağustos ayında Courteney Cox ve Johnny McDaid ile bir arada görüntülenmiş, eylül ayı başında da New York'ta birlikte görülmüştü.

        Jennifer Aniston, 2000 - 2005 arasında Brad Pitt ile, 2015 - 2018 arasında ise Justin Theroux ile evlilik yaşadı. Jim Curtis ise bir kez evlendi. Theroux eski eşi Rachel Napolitano'dan Aidan adında bir oğlu var.

        #Jim Curtis
        #Jennifer Aniston
        #aşk
        #ilişki

