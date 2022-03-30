"GECEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

"Onun için en iyisini diliyorum." diyen Jim Carrey, Smith'e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Carrey, o an yaşanan olayın "Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü" kabul etti.

"Çoğu insan oraya ulaşmak için çok çaba gösterdi." diyen Jim Carrey, meslektaşının yaptığı hareketin herkesin başarısını geri planda bıraktığını söyleyerek "Bencilce bir andı." ifadelerini kullandı.