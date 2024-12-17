Jim Carrey'den 'Maske' açıklaması

1994 yapımı ‘Maske’ filminde Stanley Ipkiss karakterine hayat veren Jim Carrey, olası bir devam filmine sıcak baktığını açıkladı.

REKLAM advertisement1

Carrey; “Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim fakat aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum. Çünkü bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir” dedi.