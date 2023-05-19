Bahar sağanaklarına devam! Jet rüzgarlara dikkat

Türkiye yaz mevsimine girmeyi en azından daha çok güneşlenmeyi bekliyor. Fakat hava tahminleri sıradaki yağmur bulutlarından söz ediyor. Bugün olduğu gibi yine Anadolu geneline yayılmış, lokal olarak kuvvetli bahar sağanakları haftasonu da Anadolu’yu serinletmeye ve sulamaya devam ediyor.

Ankara’da yaşanan fırtına (ve uçan koltuk!) sonrasında daha belirginleşen bir şiddet artışı var. Yukarı seviyede jet rüzgarları ismi ile bilinen çok hızlı bir hava taşınımı var. Bu hafta başında 30 derecelere çıkan sıcaklıkların hızla 17’lere gerilemesi de hava karışımının renkli karakterini gösteriyor. 30 dereceye çıkmış bir şehirde asfalt yollar, binalar çok daha yüksek sıcaklıklara kadar ısınıp alttan havayı ısıtıyor. Bir de bu (meteorolojide konveksiyon) kaldıraç etkisi eklendiğinde şimşekler, dolu yağışları, sağanak nedeniyle su baskınları yaşıyor ve iyi sabitlenmediyse fırtınada tehlikeli biçimde uçan nesneler görebiliyoruz.