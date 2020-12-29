"Daha kötüsü olabilirdi" diyen Jessie J, "Sağlıklı olduğum için minnetarım. Sadece Noel günü öncesi kulak hastanesindeydim ve 'Neler oluyor?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, ilaç almaya başladığını ve kendini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.