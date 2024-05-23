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        Haberler Dünyadan Jessica Holmes, eşi Jonnie Irwin'in son sözlerini açıkladı - Magazin haberleri

        Jessica Holmes, eşinin son sözlerini açıkladı

        Jonnie Irwin, 2 Şubat 2024'te akciğer kanserine yenik düşmüştü. Jessica Holmes, eşinin son sözlerini açıkladı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:41
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          Yaklaşık dört yıl önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan ABD'li sunucu Jonnie Irwin, 2 Şubat 2024'te 50 yaşında hayata veda etmişti.

        • 2

          "KANSERİ YENEMEYECEĞİMİ BİLİYORUM" DEMİŞTİ

          Jonnie Irwin, daha önce hastalığıyla ilgili; "Kanseri yenemeyeceğimi biliyorum. İnsanlar; 'Merak etme, yeneceksin' diyor ama hayır dostum, muhtemelen yenemeyeceğim. Başlangıçta mucize bir ilaç aldım. Bunun hastalığı biraz daha uzak tutacağını umuyorlardı. Ama kanser o kadar şiddetli bir şekilde geri geldi ki doktorları bile şaşırttı" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          "ÇOK ÖZLENECEKSİN AMA UNUTULMAYACAKSIN"

          Jonnie Irwin ile üç çocukları bulunan Jessica Holmes, eşinin ölüm haberini şu sözlerle duyurmuştu: Jonnie'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Gerçekten olağanüstü bir ruha sahip olan Jonnie, kansere karşı sarsılmaz bir güç ve cesaretle mücadele etti. Nezaketi, sıcaklığı ve ruhuyla pek çok kişinin hayatına dokundu. Jonnie ile paylaştığımız güzel anları hatırlarken, iyi yaşanmış bir hayatı ve sonsuza dek kalplerimize kazınacak bir mirası kutlayalım. Kendisi gitmiş olabilir ama sevgisi, kahkahaları ve anıları yaşamaya devam edecek. Huzur içinde yat, sevgili Jonnie. Çok özleneceksin ama asla unutulmayacaksın.

        • 4

          "ARAMIZDA TUTKU VARDI"

          Eşi Jonnie Irwin'in ölümüyle sarsılan Jessica Holmes, aylar sonra konuştu ve eşinin son sözlerini açıkladı. "Jonnie ve ben çok eğlendik, asla sıkıcı değildik" diyen Jessica Holmes, daha sonra; "En iyi arkadaş da değildik, sevgiliydik; aramızda her zaman tutku vardı. Ölümünün bu kadar çabuk olması acımasızcaydı" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "SON DÖNEMLERDE YATAKTAN ÇIKMADI"

          Eşinin son dönemlerde yataktan çıkamadığını ve hemşireler yardımıyla ona evde baktıklarını belirten Jessica, eşinin son nefesini verirken ona söylediği son sözleri de açıkladı: Jonnie'nin bana söylediği son sözler, 'Seninle tanıştığım için çok mutluyum' oldu.

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