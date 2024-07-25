Jennifer Lopez'den mayolu doğum günü pozu
Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez, dün 55'inci yaşına girdi. Mayolu bir fotoğrafını paylaşan ünlü yıldız, duygularını dile getirdi
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17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle evlenmişti.
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Ancak 'Bennifer'ın evliliği üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi.
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İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı. Ayrılık iddialarıyla ilgili suskunluklarını koruyan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, hayatlarına yalnız devam ediyor. Lopez'in 55'inci yaşına girerken verdiği doğum günü partisine de eşi katılmadı.
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Dün 55'inci yaşını kutlayan ünlü yıldız, mayolu bir fotoğrafını yayımladı ve "Bu Benim... Şimdi" mesajını ekledi.
JLO, ardından da doğum gününü kutlayan herkese teşekkür ederek, şu mesajı paylaştı: Dün gece ve bu sabah dünyanın her yerinden doğum günü dileklerini, güzel videolarını ve gönderilerini görüyorum. Güldüm, gülümsedim, biraz gözyaşı döktüm.
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Gerçekten dünyanın en iyi, en harika hayranlarına sahibim. Ne kadar duygulandığımı ya da hepinizin hayatımın bir parçası olduğunuz için ne kadar şanslı olduğumu asla ifade edemezdim. Çok teşekkür ederim.
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Bunca zamanı birlikte geçirdiğimize inanmak çok zor. Burada oturmuş en sıradışı yolculuğu düşünürken kendimi hâlâ aynı kız gibi hissediyorum; enerji ve cesaret dolu, dışardan tüm dünyayı kapmaya hazır ve yine de çok hassas, kırılgan ve bazen korkmuş ama her zaman dolu içten.
Ailem ve arkadaşlarımın yanı sıra, iyi ve zor zamanlarda hep yanımda oldunuz.
İlginiz, anlayışınız, sadakatiniz ve en önemlisi sevginiz için teşekkür ederim.
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler...
Her zaman,
Jennifer.
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