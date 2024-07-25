Jennifer Lopez'den mayolu doğum günü pozu

Bunca zamanı birlikte geçirdiğimize inanmak çok zor. Burada oturmuş en sıradışı yolculuğu düşünürken kendimi hâlâ aynı kız gibi hissediyorum; enerji ve cesaret dolu, dışardan tüm dünyayı kapmaya hazır ve yine de çok hassas, kırılgan ve bazen korkmuş ama her zaman dolu içten.

Ailem ve arkadaşlarımın yanı sıra, iyi ve zor zamanlarda hep yanımda oldunuz.



İlginiz, anlayışınız, sadakatiniz ve en önemlisi sevginiz için teşekkür ederim.

Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler...



Her zaman,

Jennifer.