Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 78. Venedik Film Festivali için soluğu İtalya'da aldı. Önceki gün Venedik'e gelen aşıklar akşamında da yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan 'The Last Duel' filminin galasına katıldı.