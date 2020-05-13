"BİZ HEP BURADAYIZ"

Programda insanları "Ayağa kalk New York" sloganı ile yardıma çağıran Hollywood oyuncusu Robert De Niro, "Son 20 yılda hem 11 Eylül'ü hem Sandy Kasırgası'nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız" dedi.