Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde telefon bağlantıları ile dünyaca ünlü sanatçıların konuşmaları ve şarkıları eşliğinde bağış toplandı.
Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi ünlü isimlerin konuk olduğu programda 1 saatte 115 milyon dolar para toplandı.
BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Lopez, bağış gecesi için Twitter hesabından, "Bu geceye beni de aldığınız için teşekkür ederim. Bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
"BİZ HEP BURADAYIZ"
Programda insanları "Ayağa kalk New York" sloganı ile yardıma çağıran Hollywood oyuncusu Robert De Niro, "Son 20 yılda hem 11 Eylül'ü hem Sandy Kasırgası'nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız" dedi.
Sunucu ve komedi oyuncusu Tina Fey, toplanan paranın miktarını açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Bu kadar kısa sürede yapılan yardımın büyüklüğü karşısında şaşırdığını ve mutlu olduğunu açıkladı.
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