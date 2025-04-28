Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'yi hatırlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in son sosyal medya paylaşımı Türk hayranlarının ilgisini çekti.

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Pembe bir takım elbise ve saç aksesuarıyla yaptığı paylaşım, Jennifer Lopez'in SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Asude' karakterine benzetilmesine neden oldu.

Öte yandan Jennifer Lopez, yeni dünya turnesi 'JLO Live In 2025' kapsamında Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu.

Fotoğraflar: Instagram