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Jennifer Lopez: Kıvrımlarım yüzünden alay konusu oldum - Magazin haberleri

Jennifer Lopez: Kıvrımlarım yüzünden alay konusu oldum

Jennifer Lopez, geçmişte kıvrımlı vücudu sebebiyle alay konusu olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Bu yüzden mesleğimi bırakmayı bile düşündüğüm zamanlar oldu" itirafında bulundu

14.06.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, şu sıralar kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgesel ile gündemde...

  • Geçen hafta filmin Tribeca Film Festivali kapsamındaki gösterimine katılan Lopez, yapımda kendisiyle ilgili bazı çarpıcı bilgilere de yer verdi. Jennifer Lopez, o dönemi, "Geçmişte 'Sanırım bu mesleği bırakacağım' diye düşündüğüm çok zamanlar oldu." sözleriyle anlattı.

  • "KIVRIMLI VÜCUT İSTENMİYORDU"

    Lopez, kariyerinin ilk dönemlerinde kıvrımlı vücudu, özellikle de kalçası nedeniyle alay konusu olduğunu ve bu yüzden gösteri dünyasından uzaklaşmayı bile düşündüğünü dile getirdi.

    Selena Quintanilla'yı oynadığı "Selena" adlı filmle ünlenen fakat o dönem kıvrımları nedeniyle gösteri dünyasının normlarına uymayan dünyaca ünlü şarkıcı, "Ben kariyerime başladığımda ideal güzellik anlayışı çok zayıf, sarışın ve uzun boylu olmaktı. Kıvrımlı vücut istenmiyordu." ifadelerini kullandı.

  • "UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİ"

    Lopez, kendisi yetişme çağındayken etrafında hep kıvrımlı bedene sahip kadınların bulunduğunu anlattı.

    "O yüzden bu benim için utanılacak bir şey değildi." açıklamasını yapan Jennifer Lopez, "İnsanların sizi bir şaka olarak gördüğünü düşünmek zordu. Ancak olayları hiç beklemediğim şekilde etkiledi." dedi.

  • "BEN BİR KADINIM, BUNLARI BEKLİYORDUM"

    Lopez, belgeselde kıvrımlı görünümüne yönelik bu eleştirilerin o dönemde aşk yaşadığı Ben Affleck'i de şaşırttığını anlattı.

    Ünlü isim, Affleck'in kendisine, "Bu seni rahatsız etmiyor mu?" diye sorduğunda, "Ben Latin'im. Bir kadınım, bunları bekliyordum." yanıtını verdiğini dile getirdi.

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