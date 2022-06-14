"BENİ MUTLU EDEN VE KALBİMİ KIRAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

JLO, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

Beni mutlu eden, kalbimi kıran ve bana yalan söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçek aşka teşekkür etmek istiyorum. Bana güçlü olmayı öğrettiği için hayal kırıklığına ve başarısızlığa da teşekkür ediyorum. Çocuklarıma ve aşkıma da... Yüzüme karşı ya da başka yerlerde bunu yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten sizsiz yapamazdım.

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