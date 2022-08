53 yaşındaki şarkıcı, 'LuisaViaRoma for Unicef' adındaki yardım etkinliğinde konser verdi. Sahne için zebra desenli ve transparan detaylı bir tulum giyen Jennifer Lopez, kıyafetini aynı desendeki peleriniyle kombinledi. Ünlü yıldız, konserde; 'If You Had My Love', 'Waiting for Tonight', 'On the Floor' ve 'Dance Again' gibi şarkılarını seslendirdi.