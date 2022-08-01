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Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa konuştu: Mutlu olacağını sanmıyorum! - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'in ilk eşi konuştu: Mutlu olacağını sanmıyorum!

Aktör Ben Affleck ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa, ünlü şarkıcının evliliği hakkında konuştu. Lopez'in mutlu olacağına inanmadığını söyleyen Noa, "Evliliğin süreceğine ikna olmadım." dedi

01.08.2022 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay nikah masasına taşımıştı.

  • Lopez'in 11 ay evli kaldığı ilk eşi Ojani Noa, sürpriz evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Daily Mail'in haberine göre; 48 yaşındaki Noa, "Ona (Jennifer Lopez) ve Ben'e (Affleck) en iyisini diliyorum, ancak bu evliliğin süreceğine ikna olmadım." ifadelerini kullandı.

  • "BANA HAYATININ AŞKI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ"

    Gösteri dünyasının ihtişamından uzak bir yaşam sürdüren Ojani Noa, "Jen aşık olmayı seviyor, 7-8 kez evlenecek. Affleck dört numaralı koca. Ben bir numaralı kocaydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söyledi. Düğün gecemizde yatakta yattığımızda, sonsuza kadar birlikte olacağımızı söyledi." dedi.

  • Lopez ve Noa, 1997 ile 1998 yılları arasında evli kalmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdürmüştü. Ancak Ojani Noa, Jennifer Lopez'in "sadece bir yıllık evli kalıp sonra terk ettiği parasız garson" olarak bilinmekten bıktığını ifade etti.

  • NİKAH SONRASI İLK KONSER

    Affleck ile evlendikten sonra uzun bir süredir balayı tatilinde olan Lopez ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Nikah sonrası sahnelere dönen ünlü isim, ilk konserini gerçekleştirdi. Lopez, İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen UNICEF etkinliğinde sahneye çıktı.

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