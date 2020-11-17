Kozmetik markasının sinyallerini iki yıl önce veren Jennifer Lopez, şu ifadeleri kullanmıştı:

Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum.