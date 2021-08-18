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Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Los Angeles sokaklarında aşka geldi - Magazin haberleri

Jennifer Lopez ile Ben Affleck aşka geldi

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birlikte geçirdikleri her anı dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere yansıyan çiftin öpüştüğü esnada şarkıcının asistanı, paparazzilerin görüntü almaması için adeta ikilinin önünde siper oldu

18.08.2021 - 17:38 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez (46), yaklaşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • VEDA ÖPÜCÜĞÜ

    İlişkileri tam gaz devam eden ünlü çift, geçtiğimiz gün Los Angeles, Brentwood'da görüntülendi. İkiliye daha sonra Lopez'in asistanı da katıldı. Çalışanı ile daha sonra başka bir yere gitmeye hazırlanan şarkıcı, sevgilisinin yanından ayrılmadan önce ona bir veda öpücüğü verdi.

  • ROMANTİK ANLAR

    Birlikte oldukları her anı dolu dolu yaşayan aşıklar, romantik anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının asistanı, o esnada paparazzilerin görüntü almaması için kendini Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in önünde siper etse de yine de başarılı olamadı.

    Sevgilisinin yanından güçlükle ayrılan Jennifer Lopez, asistanı ile kendilerini almaya gelen siyah renkli bir araca doğru ilerledi.

  • YENİ SENARYO MU?

    Bu arada ünlü şarkıcının asistanının elinde 'Anne' (The Mother) yazılı bir taslak dosyası taşıdığı görüldü. Bütün bunlar daha sonra lüks bir restorana yemeğe giden Jennifer Lopez'in yeni bir senaryo üzerinde çalıştığı iddialarını güçlendirdi.

  • REKLAM AŞKI İDDİASI

    Geçmişte olduğu gibi yeniden 'Beffiner' adıyla anılmaya başlayan ikili, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da tatil yapmıştı. Gittikleri yerlerde aşk dolu görüntüler sergileyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu nedenle bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

    Çift, "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, halk içinde samimi görüntüler sergileyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu iddia etmeye başladı.

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bazı takipçileri bu durumun abartılı olduğunu ve çiftin birlikteliğini, para için reklam peşinde koştuklarını ileri sürmüştü.

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