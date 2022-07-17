3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU



Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.



3 ÇOCUK BABASI



2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Fotoğraflar: AFP, AP, Avalon, Backgird USA