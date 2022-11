YENİ ALBÜMÜNE DAİR

Lopez, 2002'de çıkardığı 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi. 'This Is Me… Now', Lopez’in son 20 yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğunu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.

Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2023’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.

'This Is Me… Now', ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 şarkıdan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar, Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile 16 Temmuz 2022'de yaptığı evliliğe gönderme olacak.

