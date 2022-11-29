Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez, ünlü oyuncu ile ayrıldığı dönem hakkında konuştu 

Giriş: 29.11.2022 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, Zane Lowe'a verdiği röportajda 17 sene önce Ben Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulundu.

  • "BEN, BENİM EN BÜYÜK HAYRANIMDI"

    2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then’ adlı albümü için "Hayatımın aşkıyla birlikte olduğum dönemi yansıtan bir albümdü. Yazdığımız her şarkı çok özeldi" ifadelerini kullandı. Affleck'in o albümdeki tüm şarkıları ve sözlerini bildiğini paylaşan yıldız, "Ben, benim en büyük hayranımdı" dedi.

  • "ÇOK ACI VERİCİYDİ"

    2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez "Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi" ifadelerini kullandı.

  • "HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞINI YAŞADIM"

    Jennifer Lopez, "20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım" dedi. O albümden sonra bir daha hiç o tarz şarkılar yapamadığını belirten Lopez, "20 sene sonra mutlu sona erdik" ifadelerini kullandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.