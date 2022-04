DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞLARDI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.