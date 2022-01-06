'TikTok' itirafı

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Sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeğini bekleyen aktris Jennifer Lawrence, samimi açıklamalarda bulundu. Stephen Colbert’in "The Late Show" adlı programına katılan Lawrence, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Ünlü oyuncu, Stephen Colbert’in “En sevdiğin koku?”, “En sevdiğin şarkı?” ve “Telefonda en sevdiğin uygulama?” gibi sorularına da yanıt verdi.

"SADECE İZLİYORUM"

Söyleşide, Lawrence’ın en çok dikkat çeken cevabı, “uygulama” ile ilgili olandı. Jennifer Lawrence, telefonunda en çok kullandığı uygulamanın TikTok olduğunu itiraf etti.

Kendisinin video çekmediğini söyleyen Lawrence, sadece izlediğini de sözlerine ekledi.

2019'DA EVLENDİ

Öte yandan 2018 yılında aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lawrence ile Cooke Maroney, 2019'da yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle nikah masasına oturmuştu.