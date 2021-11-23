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Jennifer Lawrence: Herkes iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir - Magazin haberleri

Jennifer Lawrence: Herkes iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 2014 yılında cep telefonunun hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının yayınlanması hakkında konuştu. Yaşadığı travmanın sonsuza kadar süreceğini belirten Lawrence, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir" ifadelerini kullandı

23.11.2021 - 15:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü aktris Jennifer Lawrence, 2014'te yaşadığı 'hack' skandalı skandal sonrası yaşadıklarını anlattı.

  • O dönem Lawrence'ın yanı sıra; Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delavigne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

  • "TRAVMAM SONSUZA KADAR SÜRECEK!"

    Vanity Fair'e konuşan Lawrence, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak!" ifadelerini kullandı.

  • Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, duygularısını şu sözlerle anlattı:

    Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum!

  • HOLLYWOOD'DAKİ ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU

    Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ayrıca Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı "Don't Look Up" filminde, DiCaprio'nun kendisinden daha fazla ücret aldığını öğrendiğini belirterek, kadınlar ve erkeklerin Hollywood'daki ücret eşitsizliği hakkında konuştu.

    Lawrence kendisinin yanı sıra; Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothee Chalamet gibi isimlerin de kadroda yer aldığı filmde, Dicaprio ile eşit ücret aldıklarını düşünüyordu.

    Ünlü aktris, kendisi 25 milyon dolar alırken, Leonardo DiCaprio’nun ise 30 milyon dolar kazandığını öğrendiğini açıkladı.

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