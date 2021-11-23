HOLLYWOOD'DAKİ ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU



Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ayrıca Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı "Don't Look Up" filminde, DiCaprio'nun kendisinden daha fazla ücret aldığını öğrendiğini belirterek, kadınlar ve erkeklerin Hollywood'daki ücret eşitsizliği hakkında konuştu.



Lawrence kendisinin yanı sıra; Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothee Chalamet gibi isimlerin de kadroda yer aldığı filmde, Dicaprio ile eşit ücret aldıklarını düşünüyordu.

Ünlü aktris, kendisi 25 milyon dolar alırken, Leonardo DiCaprio’nun ise 30 milyon dolar kazandığını öğrendiğini açıkladı.