Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı seçilmesini sevinç çığlıklarıyla kutladı.

Lawrence, sonuçlar açıklanınca sokakta pijamalarıyla dans etti.

30 yaşındaki oyuncu o anları sosyal medya hesabından, "1 kişilik parti vermekten başka seçeneğim yoktu" notuyla yayınladı.