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Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladı - Magazin haberleri

Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladı

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner, şimdiki sevgilisi Jennifer Lopez ve çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı kutlaması yaptı

02.11.2021 - 13:04 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları Ben Affleck (49) ile Jennifer Lopez (52), Cadılar Bayramı'nı çocuklarıyla birlikte kutladı. Ancak çifte bu kez Affleck'in eski eşi Jennifer Garner (49) da eşlik etti.

  • People dergisinin haberinde aileye yakın bir kaynak, "Herkes çocuklarına odaklandı. Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez, çocuklarının harika bir Cadılar Bayramı geçirmesini istedi." dedi.

  • Aynı kişi ayrıca, "Çocuklar birbirleriyle arkadaş ve birlikte şeker oyunu oynamak istedi. Hepsinin bir arada olması mantıklı." ifadelerini kullandı.

  • ÜÇ ÇOCUK BABASI

    2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

  • 3 KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.

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