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        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston'ın evine girmeye çalışan saldırgan soruşturuluyor: Takıntılı hayran şüphesi - magazin haberleri

        Jennifer Aniston'ın evine girmeye çalışan saldırgan soruşturuluyor: Takıntılı hayran şüphesi

        Jennifer Aniston'ın evine girerken yakalanan ve tutuklanan kişinin sosyal medya hesapları araştırılıyor. Tuhaf mesajları inceleme altında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:19
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        Takıntılı hayran şüphesi
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        Önceki gün Jennifer Aniston'ın Bel Air'deki evinin kapısına arabasıyla çarpan ve eve girmeye çalışan kişi hakkındaki soruşturma sürüyor.

        Los Angeles polisi, 'Friends' yıldızının mülkünde meydana gelen kazayla bağlantılı olarak, vandalizm suçundan tutuklanan kişinin, 48 yaşındaki Jimmy Wayne Carwyle olduğunu açıkladı. Yetkililer, şüphelinin adıyla yapılan sosyal medya paylaşımlarını incelediklerini söyledi.

        Daily Mail'in haberine göre, Carwyle'ın adı altında tuhaf gönderiler içeren bir Facebook sayfası bulunuyor. Bazı paylaşımlarda Aniston'dan 'gelinim' olarak bahsedilmesi dikkat çekti. Bu hesabın Aniston'ın ikametgahına girmeye çalıştığı için tutuklanan Carwyle ile mi yoksa aynı adı taşıyan başka biriyle mi bağlantılı olduğu bilinmiyor.

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        Henüz resmi olarak suçlanmayan Carwyle, şu anda kefaletle serbest bırakılma hakkı olmaksızın cezaevinde tutuluyor.

        Jennifer Aniston evinin bahçesinde...

        Önceki gün meydana gelen olay sırasında 56 yaşındaki Aniston'ın evde olduğu, ancak herhangi bir zarar görmediği öğrenildi. Şüpheli, Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından silah zoruyla yakalandı ve polise teslim edildi.

        Şüphelinin, Aniston'ın ikametgahının kapısına çarpmasıyla güvenlik ekibinin arabaya koştuğu, sürücüyü araçtan çıkardığı ve polise vermek üzere silah zoruyla beklettiği öğrenildi.

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        #Jennifer Aniston
        #sosyal medya
        #takıntılı hayran
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