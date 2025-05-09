Jennifer Aniston'ın 21 milyon dolarlık malikanesinin ön kapısına çarparak içeri girmeye çalıştığı için tutuklanan Jimmy Wayne Carwyle, olaydan birkaç gün sonra mahkemede üstü çıplak, tuhaf bir şekilde görüntü verdi. 48 yaşındaki Carwyle, geçtiğimiz günlerde Aniston'ın Los Angeles'ın lüks bölgesi Bel Air'deki evine yönelik taciz ve vandalizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, mahkeme salonunun gözaltı alanında camın arkasından kameralara ürpertici bakışlar ve tuhaf yüz ifadeleriyle yansıdı.

Jimmy Wayne Carwyle, arabasıyla demir bahçe kapısına çarptığında Jennifer Aniston evdeydi. Oyuncunun güvenlik ekibi, onu evin girişinde durdurdu ve silahla etkisiz hale getirerek polis çağırdı.

'Takıntılı hayran' olduğu düşünülen Jimmy Wayne Carwyle, Jennifer Aniston'a Mart 2023'ten itibaren istenmeyen sosyal medya, sesli mesaj ve e-posta mesajları göndermekle suçlandı. Son mesajının, kazayla aynı gün gönderildiği tespit edildi.

Jimmy Wayne Carwyle,, duruşma sırasında bir savunma yapmadı, hatta hiç konuşmadı. Ancak camekan arkasından duruşma salonuna dikkatle baktı ve ellerini camın üzerine koydu.

AKLİ DENGESİ ŞÜPHE YARATTI

Jimmy Wayne Carwyle'nin kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşebilecek zihni yeterlilikte olup olmadığının belirlenmesi için ruh sağlığı mahkemesine gitmesi gerektiği belirlendi. Yargıçlardan biri, uzaklaştırma kararı talebine yanıt olarak, Carwyle'ın bu kararı anlayıp anlamayacağından şüphe ettiğini söyledi, ancak yine de uzaklaştırma emri verdi.

Aniston'ın evine girmeye çalışan kişi, arabasıyla demir kapıya çarptı

Kefalet bedeli 150 bin dolar olarak belirlenirken, sonraki duruşmanın 22 Mayıs'ta Hollywood'daki Ruh Sağlığı Mahkemesi'nde yapılması kararı çıktı.