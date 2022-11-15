Ünlü oyuncunun baba acısı

1970'li ve 80'li yıllarda kamera karşısına geçtiği 'Days of Our Lives' adlı yapımla tanınan ünlü oyuncu John Anthony Aniston, vefat etti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Aniston'ın yaşamını yitirdiğini, kızı Jennifer Aniston duyurdu.
11 KASIM'DA YAŞAMINI YİTİRDİ
Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, acı haberi takipçileriyle paylaştı. Babasıyla çekilen bir dizi eski fotoğrafını paylaşan Jennifer Aniston, John Anthony Aniston'ın 11 Kasım'da hayata veda ettiğini ifade etti.
"TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİYDİN"
Oyuncu, "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston... Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" sözleriyle babasına veda etti.
"SENİ ZAMANIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM"
Aniston, babasının öldüğü 11-11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını sözlerine ekledi ve, "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Jennifer Aniston'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.
JOHN ANTHONY ANISTON HAKKINDA
John Anthony Aniston, 24 Temmuz 1933'te Yunanistan'ın Girit adasında dünyaya gelmişti. Henüz iki yaşında bir bebekken aile, ABD'ye taşınmıştı. O sırada da isimlerini 'Aniston' olarak değiştirmişlerdi. John Aniston'ın anne ve babası bir restoran işletmeye başlamıştı. Tiyatro eğitimi gören John Aniston, bir süre orduda görev yapmıştı.
'DAYS OF OUR LIVES' İLE ÜNLENDİ
Oyunculuk kariyerine 1962 yılında '87th Precinct' adlı yapımla başlayan Aniston, 1970'lerden itibaren dizilerde kamera karşısına geçmişti.
Kendisini üne kavuşturan 'Days of Our Lives' adlı dizide ilk olarak 1970'li yıllarda oynamıştı. John Aniston, daha sonra başka diziler için kamera karşısına geçmişti. 1985 yılında 'Days of Our Lives'ın kadrosuna tekrar katılmıştı.
John Aniston, 'Days of Our Lives' adlı dizide tam 37 yıl boyunca 'Victor Kiriakis' karakterine hayat vermişti. John Aniston, 'Combat!', 'My Big Fat Greek Life', 'Star Trek: Voyager', 'American Dreams', 'Journeyman', 'Mad Men' gibi yapımlarda da konuk oyuncu olarak rol almıştı.
Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram
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