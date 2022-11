Ünlü oyuncunun baba acısı

1970'li ve 80'li yıllarda kamera karşısına geçtiği 'Days of Our Lives' adlı yapımla tanınan ünlü oyuncu John Anthony Aniston, vefat etti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Aniston'ın yaşamını yitirdiğini, kızı Jennifer Aniston duyurdu.

'DAYS OF OUR LIVES' İLE ÜNLENDİ

Oyunculuk kariyerine 1962 yılında '87th Precinct' adlı yapımla başlayan Aniston, 1970'lerden itibaren dizilerde kamera karşısına geçmişti.

Kendisini üne kavuşturan 'Days of Our Lives' adlı dizide ilk olarak 1970'li yıllarda oynamıştı. John Aniston, daha sonra başka diziler için kamera karşısına geçmişti. 1985 yılında 'Days of Our Lives'ın kadrosuna tekrar katılmıştı.

John Aniston, 'Days of Our Lives' adlı dizide tam 37 yıl boyunca 'Victor Kiriakis' karakterine hayat vermişti. John Aniston, 'Combat!', 'My Big Fat Greek Life', 'Star Trek: Voyager', 'American Dreams', 'Journeyman', 'Mad Men' gibi yapımlarda da konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram